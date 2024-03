Amundsen har vært i hardt vær etter flere kommentarer på Facebook.

Bakgrunnen er et Facebook-innlegg Amundsen skrev i forbindelse med kvinnedagen og påfølgende kommentarer i kommentarfeltet. Der kom det flere uttalelser om arabere, islam og kvinner.

– Intet straffbart forhold

– Politiet har vurdert at kommentarene ikke tolkes slik at de utgjør en kvalifisert krenkende ytring mot en folkegruppe som er vernet etter straffeloven paragrafen 185. Saken henlegges derfor på koden intet straffbart forhold, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har veid ytringsfriheten fra Grunnlovens paragraf 100 og Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10 opp mot Norges forpliktelser etter FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for rasediskriminering på den andre.

Fire anmeldelser

Politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh sier til NTB at de totalt mottok fire anmeldelser mot Amundsen.

– Vi har gjennomført et par avhør i saken. Hvem vi har avhørt, kan jeg ikke gå nærmere inn på, men Amundsen selv stilte ikke i avhør.

Hun forteller videre at det er gjort en grundig vurdering, og at politiet har sett på praksis i Høyesterett før de valgte å henlegge saken.

Kritisk Amundsen

Amundsen sier i en epost til Nordlys at henleggelsen var som forventet og er svært kritisk til at politiet brukte nærmere to uker på å nå den konklusjonen.

– Det som er dypt problematisk, er at politisaken i seg selv kan bidra til å innskrenke ytringsrommet. Faren er at saken vil skape en nedkjølende effekt for ytringsfriheten. Når folk flest ser at stortingsrepresentanter risikerer å bli straffeforfulgt for å uttrykke legitime meninger, hva da med sykepleieren i Tromsø, kranføreren i Kongsberg eller fiskeren på Finnsnes, skriver Amundsen.

Fratatt verv

Selv om Amundsen ikke straffes rettslig har han måtte ta sin straff i politikken. Han trakk seg som leder for justiskomiteen i Stortinget, han har også blitt fratatt alle verv i Frp, utover det å være stortingsrepresentant fram til 31. januar 2025.

Amundsen har sittet som stortingsrepresentant for Troms fra 2005 til 2013 og på nytt fra 2017. Han var statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2013 til 2016 og justisminister i Erna Solbergs regjering fra 2016 til 2018.