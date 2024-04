Jan Christian Vestre blir helseminister etter Kjerkol. Cecilie Myrseth tar over Vestres gamle jobb som næringsminister, mens Marianne Sivertsen Næss blir fiskeriminister etter Myrseth.

De tre – alle fra Arbeiderpartiet – ble presentert på Slottsplassen sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter et ekstraordinært statsråd på Slottet fredag.

Næss nytt ansikt

Næss er det nye ansiktet i regjeringen. Hun har sittet som stortingsrepresentant for Finnmark.

Hun ble valgt inn på Stortinget i 2021 og har ledet energi- og miljøkomiteen. Den nye fiskeriministeren har også vært Aps energi- og miljøpolitiske talsperson de to siste årene.

Før hun kom inn på Stortinget, var Næss ordfører i Hammerfest fra 2019.

Takket Kjerkol

Da Støre ønsket statsrådene velkommen i nye jobber, takket han også Ingvild Kjerkol. Hun ble avskjediget i nåde av kronprinsen i statsråd tidligere på dagen.

– Hun har vært en hardtarbeidende og kunnskapsrik helse- og omsorgsminister, med høye ambisjoner for vår felles helsetjeneste og med stor gjennomføringskraft, sier han, og takket henne for innsatsen.

Vestre har siden han i oktober 2021 trådte inn i regjering, vist kvaliteter som gjør at han egner seg for jobben som landets nye helsestatsråd, mener Støre.

– Det er den tunge politiske erfaringen, gjennomføringskraften, og jeg vil si personligheten og verdigrunnlaget, som var viktig for meg da jeg ba Jan Christian om å ta det viktige oppdraget med å være helse- og omsorgsminister.

Damene fra nord

Nord-Norge får enda sterkere representasjon i den nye regjeringen. Myrseth, som trer inn som næringsminister, er fra Troms. Hun imponerte Støre tidlig i jobben som fiskeriminister.

– Med henne som fiskeriminister leverte hun raskt, synlig og godt. To måneder etter at hun tiltrådte, leverte hun kvotemeldingen til Stortinget, som den forrige regjeringen strevde med, leverte, trakk tilbake og det var ikke på stell, sa Støre, som la til at det fredag var flertall bak meldingen.

Også Sivertsen Næss kommer nordfra. Hun er finnmarking, noe Støre trekker fram som viktig for regjeringen. Han påpeker at hun kjenner kystbyene i nord og har erfaringer fra havnæringen.

– Som fiskeri- og havminister skal Marianne bidra med at denne næringen kan vokse videre, men også på en måte som er bærekraftig, og som respekterer miljøet, sier statsministeren.

Ekstraordinært statsråd

Kronprins Haakon holdt det ekstraordinære statsrådet på Slottet fredag ettermiddag, der Støre gjorde flere endringer i regjeringen.

Statssekretær Tore O. Sandvik (Ap) fra Trøndelag fortsetter som statssekretær for den nye næringsministeren. Sandvik er tidligere fylkesordfører i Trøndelag (2003–2023).

Statsrådet startet klokka 15 etter at kronprins Haakon hadde landet etter sin utenlandsreise.

Statsråd uten regent

Fredag formiddag ble det for første gang siden 2007 avholdt statsråd uten regent. I statsrådet , som ble holdt på Statsministerens kontor (SMK), fikk blant annet Anne Marit Bjørnflaten (Ap) avskjed i nåde som statssekretær for Vestre.

Grunnen til at statsrådet på formiddagen fant sted på SMK, er at kongen er sykmeldt og kronprins Haakon var på vei hjem fra USA.

Kong Harald er sykmeldt fram til 22. april etter sykdom og en operasjon hvor han fikk operert inn pacemaker. Slottet bekreftet tidligere fredag til NTB at sykemeldingen ikke utvides, og at kongen dermed er tilbake i arbeid mandag.