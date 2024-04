Advokat Marianne Klausen sier til NRK og Khrono at Nord universitet ikke har lovgrunnlag for å annullere oppgaven. Hun vil sammen Kjerkol og hennes medstudent nå bruke fristen de har på tre uker for å vurdere om de skal klage på vedtaket.

Av studentnemndas redegjørelse og begrunnelse som ble kjent fredag kveld, går det fram at Nord universitets siste plagiatkontroll viser et tekstsammenfall på 43 prosent med ulike andre kilder fordelt over 461 tekstblokker. I plagiatkontrollen som ble gjort i 2021 etter at oppgaven ble innlevert, viste tekstsammenfall med andre kilder 19 prosent.

At man finner tekstlikhet med andre kilder kan for eksempel være at innholdsfortegnelsen er tilnærmet lik, skriver Khrono.

– Det er viktig å ha med seg at verken universitetet eller Nemnda for studentsaker har lagt til grunn at det er funnet flere tekstsammenfall nå enn det som ble funnet i 2021, sier Klausen.

Hun mener det må ligge noen begrensninger i adgangen til å annullere. I hovedtrekk at universitetet må mene at sensurvedtaket fra 2021 er ugyldig, og det må ha fremkommet nye og relevante opplysninger i saken.

Kjerkol selv kommenterte lørdag nemndas funn om 43 prosent tekstsammenfall i et svar på et innlegg på Facebook.

– 43 prosent i den nyeste rapporten inkluderer treff også på selve oppgaven og alt som er skrevet om oppgaven siden 20. januar, for eksempel VG og andre medier sine artikler. Nemnda har tatt sin beslutning på bakgrunn av samme funn på tekstlikhet som også ble kjent i den opprinnelige sensuren, altså tekstlikhet på 19 prosent, skrev hun.