– Vi er optimistiske, men informasjonen som kommer fra ulykkesstedet, er bekymringsfull, sier tjenestemannen videre.

Tidligere søndag meldte iransk statlig TV at et helikopter som fraktet Raisi, hadde vært utsatt for en «hard landing».

En redningsaksjon er iverksatt i den iranske provinsen Øst-Aserbajdsjan. Stabssjefen for militæret, Mohammad Bagheri, har beordret alt tilgjengelig militærpersonell til å bidra.

Ifølge iranske medier er det meldt om kraftig regn og en del vind i området, noe som gjør det vanskelig for nødetater å komme fram.

Utilgjengelig ulykkessted

Ulykken skjedde angivelig i nærheten av byen Jolfa, nær grensa mot Aserbajdsjan. Det statlige iranske nyhetsbyrået Irna omtaler ulykkesstedet som «lite tilgjengelig og dekket av skog».

I 18-tiden opplyser statlig iransk TV at redningsmannskaper snart er fremme.

Ingen iranske medier har så langt skrevet noe om Raisis helsetilstand. Iransk TV viser bilder av mennesker i bønn for presidenten på flere steder i landet.

Innledningsvis ble det meldt at ett av helikoptrene i følget som fraktet presidenten, hadde vært utsatt for en ulykke. Det skal ha vært tre helikoptre i følget.

Hadde innviet demning

Irans innenriksminister Ahmad Vahidi bekrefter at et av helikoptrene har hatt en «hard landing», men sier ikke noe om Raisi satt i det.

– Vi venter på flere detaljer, sier han.

Også Irans utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian og andre høytstående tjenestemenn var med i følget, skriver Irna.

Raisi hadde vært i Aserbajdsjan søndag morgen for å innvie en demning sammen med den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev.

Mulig Khamenei-etterfølger

63 år gamle Raisi er konservativ og ledet tidligere landets rettsvesen. Han blir sett på som en protesjé av Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei, og noen eksperter har antydet at Raisi kan komme til å erstatte 85-åringen etter hans død eller fratredelse.

Raisi vant presidentvalget i 2021, et valg som hadde den laveste valgdeltakelsen i Den islamske republikkens 45 år lange historie.

63-åringen er sanksjonert av USA delvis på grunn av sin rolle i massehenrettelsen av tusenvis av politiske fanger under Iran-Irak-krigen på slutten av 1980-tallet.