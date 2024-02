Ved ein rutineprøve tatt ved Volda vassverk vart det påvist koliforme bakteriar, melder Volda kommune.

- Slike bakteriar får vi ved ujamne mellomrom i drikkevatnet utan at det er farleg for menneske. Vi vel likevel å starte kloring av drikkevatnet fram til fredag for å bli kvitt bakteriane, skriv kommunen på si nettside, i ei sak som først vart plukka opp av Møre-Nytt.

Volda kommunen melder vidare at vatnet kan nyttast som normalt.

Enkelte abonnentar har derimot tidlegare reagert på forandring i smak og lukt når kommunen har klora vatnet.

Derfor vel kommunen å gå ut med ei melding om kloringa før dei startar opp med kloringa.

- Sjølv om vatnet skulle få ein annan smak og lukt, er det heilt trygt å drikke det, skriv Volda kommune.