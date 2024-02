Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) registrerer antall dager piloter rapporterer om GPS-brudd fra Russland.

I 2019 ble det registrert jamming i bare seks dager, mens i 2021, det siste året før Russlands invasjon av Ukraina, var det 18 dager, skriver Dagens Næringsliv.

I 2022 og 2023 var det henholdsvis 122 og 294 dager med jamming.

– Bare hittil i år til og med 22. februar er det registrert forstyrrelser i 44 dager i luftrommet i Finnmark, opplyser senior ingeniør Nicolai Gerrard i Nkom.

I et brev Nkom har sendt til søsterorganisasjonen i Litauen understrekes det at jammingen skjer i den nordligste delen av Finnmark. De skriver videre at problemet er tatt opp med russiske myndigheter.

«Den norske statsministeren har diskutert dette med den russiske presidenten, men uten noen tilsynelatende forbedring», heter det.