På taket på Latinskolen i Ålesund et det ei antenne som er tatt av vinden. Søndag kveld er brannvesenet der for å sikre antenna så den ikke detter ned.

Ellers har ikke uværet i helga gitt mange utrykninger for brannvesenet på Sunnmøre. Det forteller vaktleder Sindre Kongshaug til Sunnmørsposten. Tre steder hjalp brannvesenet til etter at vann hadde kommet inn i bolighus: Et hus i Stordalen, et i Ørsta og et i Valldalen, opplyser Kongshaug.