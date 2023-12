Strekningen ble åpnet like etter klokken 12.30.

– Det er fortsatt en del stengte veier, samt mye vær, sier trafikkoperatør Lise Kristoffersen ved Vegtrafikksentralen vest til NTB.

Hun oppfordrer trafikantene til å fortsatt følge med på trafikkmeldingene før de legger ut på veien.

– De oppdateres fortløpende, sier hun.

På kommunens nettsider opplyser ordfører Stig Ove Ølmheim at det vil bli vurdert i løpet av dagen om innbyggere i deler av Balestrand sentrum og rundt Esefjorden skal evakueres. Utviklingen av værsituasjonen vil avgjøre dette.

– Det er ikke sendt ut et evakueringsvarsel, men vi ønsker å varsle innbyggerne om at det kan bli aktuelt, slik at de kan forberede seg ved å pakke det mest nødvendige, sier ordføreren.

Lørdag ble det satt krisestab i kommunen, etter flere hendelser som følge av været.

– Blir det iverksatt evakuering, vil de det gjelder bli varslet, sier Ølmheim.