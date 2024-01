Selskapene har besluttet å trekke seg fra kontrakten som gjelder for prosjektet Empire Wind 2 (EW2), skriver Equinor i en pressemelding. For de to andre, Empire Wind 1 (EW1) og Beacon Wind 2 (BW1), gjøres det ingen endringer nå.

Equinors fornybarsjef Pål Eitrheim sier til Dagens Næringsliv at beslutningen er tatt for å unngå en stor økning av termineringsgebyret som ville inntruffet ved overgangen til det nye året.

Med det slipper Equinor og BP unna med en regning på 6,3 millioner dollar på deling. ifølge DN. Eitrheim sier at de nå «tar et par steg tilbake», men at selskapene skal jobbe videre med å gjøre prosjektene mer finansielt robuste.

Planen med havvindprosjektene i New York er at de tre prosjektene skal gi strøm til to millioner husstander.

I juni 2022 ba Equinor og BP om bedre vilkår for prosjektene etter at inflasjon, stigende renter og forsyningskjedeproblemer har ødelagt lønnsomheten i prosjektene. Myndighetene i delstaten New York avviste forespørselen i oktober i fjor, og prosjektenes fremtid er uviss.