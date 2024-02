– Nå har vi hatt den norske finalen og fått en norsk vinner. Dette er et naturlig tidspunkt for GramArt og Nopa å gi uttrykk for våre medlemmers syn på saken, sier Ivar Peersen, styreleder i GramArt til Dagsavisen.

I en felles pressemelding fra Nopa og GramArt viser organisasjonene til at Israels krigføring i Gaza har drept flere titusen palestinske sivile, og at WHO rapporterer at en befolkning på 2 millioner står i fare for å sulte i hjel.

– En omfattende rettsprosess der Israel anklages for folkemord er også i gang. Derfor ser vi det som høyst kritikkverdig at Israel får delta i Eurovision 2024. I 2022 ble Russland utestengt fra Eurovision, og vi mener EBU nå må utestenge Israel fra konkurransen, står det i pressemeldingen.

– Vi må ta høyde for at vi ikke er en politisk deltaker til vanlig og poengterer at vi kommer med denne uttalelsen fordi det er en musikalsk happening. I GramArt er det plass til liberale, konservative, alle retninger. Men felles for alle er at vi har et humanistisk menneskesyn, som gjør det lett å komme med en sånn uttalelse om en pågående humanitær katastrofe, sier Peersen.

GramArt er en interesseorganisasjon for artister og musikere med rundt 3000 medlemmer. Norsk forening for komponister og tekstforfattere (Nopa) er en interesseorganisasjon for opphavere til musikkverk. Foreningen har rundt 1500 medlemmer og 500 andre tilknyttede.

Eurovision Song Contest starter i Malmö med semifinaler fra 7. mai. Den store finalen er lørdag 11. mai.