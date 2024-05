– Første kvartal var biologisk utfordrende for Mowi i Norge på grunn av vintersår og unormalt høye forekomster av perlesnormaneter, samt en svært kald vinter, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i en pressemelding.

– Jeg er derfor glad for at situasjonen har bedret seg vesentlig i andre kvartal, tilføyer han.

Onsdagens kvartalsrapport viser at oppdrettsselskapet foreslår å betale ut 1,50 kroner per aksje i et kvartalsvis utbytte til eierne, totalt 776 millioner kroner. I forrige kvartal var utbyttet på 1,90 kroner per aksje.

Problemene med perlesnormaneter og vintersår har ført til at mindre av den norske fisken produsert av Mowi er av superior-kvalitet, den beste fisken som får høyest pris.

Fisk med sår og skader blir klassifisert som produksjonsfisk. Det er den dårligste kvaliteten på laks som går til menneskemat.

En oversikt fra Mattilsynet viser at andelen slik fisk hos Mowi i Norge på det verste var oppe i 48 prosent i år, ifølge E24. Det er forbudt å selge slik fisk til utlandet før den er feilrettet, det for å verne om omdømmet til norsk sjømat.