I ukas spesialepisode snakker vi om at skolene i Ålesund kommune ikke får heise Pride-flagget.

Podkasten ledes av Aleksandra Olsen. Torjus Levisen Johansen, som selv titulerer seg selv som «sint homo», gjester podkasten sammen med journalist Birgitte Flote.

Kan koste liv

Etter at nyheten om flaggingen slapp, sendte Torjus inn et leserinnlegg til avisa. Han skriver at å ikke flagge med Pride-flagget på grunnskolene sender et signal som kan skade unge, sårbare sjeler som søker bekreftelse og trygghet.

Videre skriver han at 12 år gamle Torjus hadde trengt denne flaggingen, noe han også forteller om i episoden:

– Det hadde vært vanskelig å gå på skolen i den perioden. Det hadde vært en tung periode. Jeg hadde følt meg alene og uønsket i en allerede stor og skummel verden, der du er litt usikker og utrygg. Du skal prøve å skjønne hvordan du skal vokse opp, og i tillegg være redd for å vise hvem du faktisk er. Jeg tror jeg hadde følt meg veldig ensom.

Vi får også høre fra to rektorer i kommunen, samt to elevrådsrepresentanter fra 7. klasse på Hessa skole.

Hva har flaggnekten fått dem til å føle? Hva skal til for at Torjus «tilgir» Ålesund kommune, etter de signalene de sendte ovenfor han og andre skeive?

– Jeg forventer at det blir flagget i alle år fremover, og en ordentlig beklagelse fra kommuneledelsen, svarer han.

