Klokken 00.30 fikk operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt en telefon fra en person som kunne fortelle at det sto en beruset kvinne på E14 ved Fonnfjell hotell i Meråker og vinket inn biler.

– Hun utga seg for å være politi og var iført refleksvest. I den ene hånden hadde hun lommelykt og i den andre et alkometer. Melderen stusset over dette, fordi hun klarte så vidt å stå på egne føtter, sier operasjonsleder Einar Røstum til Adresseavisen.

To timer etter at politiet var varslet, ankom de stedet.

– Da sto kvinnen der fortsatt, og hun vinket like godt inn politipatruljen, sier Røstum.

Politipatruljen ble ikke med på leken og blåste ikke i alkometeret, ifølge operasjonsleder. I stedet ga de henne et pålegg om å holde seg unna veien de neste timene.

Røstum legger til at saken ikke får noen videre konsekvenser for kvinnen.