I 2022 fikk politiet 12 millioner kroner for å satse på automatiske trafikkontroller. Dette har ført til at fotoboksene tok rekordmange bilder i 2023, melder TV 2.

Fotoboksene tar bare bilde om en bilist kjører for fort.

Foreløpige tall viser at fotoboksene i Norge tok hele 226.037 bilder av fartssyndere i fjor, sammenlignet med 224.000 bilder i 2022.

– Det er tidenes høyeste tall. Det er ikke noe suksess å ta noen som kjører for fort, for vi jobber for å redusere farten på veiene våre. Men vi er også godt fornøyd med arbeidet som er gjort, sier avdelingsleder Vivi-Ann Haukås ved politiets ATK-senter