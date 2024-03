Dei tre første månadene i år er det starta etterforsking av 16 drapssaker med i alt 21 offer. I heile fjor vart det registrert 33 drapssaker med totalt 36 offer.

Utviklinga bekymrar Kripos-sjef Kristin Kvigne.

– Vi er redde for at vi får fleire drap i Noreg enn før. Vi har tradisjonelt vore eit land med få drap, og vi har hatt ein kontrollerbar situasjon i forhold til det, seier ho til NRK.

– Vi såg også i 2023 at det var fleire drap enn det var i 2022, og vi er bekymra for utviklinga. Men det er for tidleg å trekkje ein konklusjon om vi ser ein forhøgd del på drap i Noreg generelt, presiserer ho.

Saka i bygda Torpo i Ål kommune i Hallingdal, som politiet no etterforskar som drap og sjølvmord, er den fjerde familiedrapssaka på eit halvt år. Det har kosta 14 menneske livet, og éin person er skadd.

– Dette er ein grufull tragedie for familien, lokalsamfunnet og heile nasjonen, seier Kvigne.

Kripos hjelper det lokale politiet i etterforskinga av drapa.

