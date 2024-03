– Patruljen kom over et reisefølge på fem personer. En av dem hadde en drone i lufta. Personen ble tatt med til politistasjonen og avhørt. Her ble personen ilagt et forelegg på 12.000 kroner. I tillegg ble dronen beslaglagt, sier politistasjonssjef Ketil Finstad-Steira til Lofotposten.

Til Dagbladet forteller Finstad-Steira at det er snakk om en kinesisk kvinne i 50-åra.

– UDI har gjort et vedtak på to års utvisning fra kongeriket Norge, sier politistasjonssjefen til avisen.

Politistasjonssjefen viser til at stedet hvor kvinnen fløy dronen, ikke er langt unna radaranlegget på Himmeltind i Vestvågøy kommune.

– På grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa akkurat nå er dette med droner veldig strengt. Derfor er dette vedtaket fattet. Hun blir tvangsutsendt fra Schengen så snart det er praktisk mulig, sier han.