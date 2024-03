Kong Harald får medisinsk transport hjem til Norge i et ombygget spesialfly fra SAS etter at han ble syk under en ferietur i Malaysia. Flyet tok av fra Langkawi i Malaysia like etter klokken 6 søndag morgen norsk tid. Like etter klokka 14 norsk tid mellomlandet flyet i Sharjah utenfor Dubai, og halvannen time senere lettet det igjen, ifølge overvåkingstjenesten Flightradar24.

Når kong Harald ankommer Norge, skal han legges inn på Rikshospitalet. Han blir sykmeldt i to uker, og kronprins Haakon overtar oppgavene hans, skrev kongehuset i en pressemelding tidlig søndag morgen.

Kongen har vært innlagt på sykehus i Malaysia med en infeksjon. Lørdag fikk han en midlertidig pacemaker som skal gjøre hjemreisen tryggere.

SAS-flyet er et Boeing 737–700, som ble bygget om til et medisinsk evakueringsfly i 2022. Blant annet har det blitt brukt til å fly sårede ukrainere til sykehus i andre land.