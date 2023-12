I tillegg er 55.915 palestinere skadd i angrep på Gazastripen siden starten av oktober. Det er det helsedepartementet i det Hamas-kontrollerte området som rapporterer tallene.

I tillegg er omtrent 85 prosent av Gazas drøyt 2 millioner innbyggere drevet på flukt siden 7. oktober, og FN frykter at en firedel av befolkningen sulter.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sier at 308 mennesker som har søkt tilflukt i deres anlegg er drept. Totalt 1095 mennesker har blitt drept mens de har søkt tilflukt på et FN-drevet område.

Enkelte hevder tapstallene blir overdrevet og kaller det Hamas-propaganda. FN er ikke enig og tror tallet på drepte i Gaza er enda høyere enn det palestinske myndigheter har oppgitt.