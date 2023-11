Det kan bli forseinkingar eller innstillinga på ferjesambandet Brattvåg - Dryna, skriv Fram i ei pressemelding.

Hovudfartøyet i sambandet, MF Haram, skal på eit planlagd verkstadopphald. Det er derfor sett inn reservefartøy fram til tysdag neste uke.

– Viss veret held seg framover, er det godt mogleg at rutetilbodet ikkje vil bli påverka av at det går eit reservefartøy i sambandet, seier Jesper Wiig, seksjonsleiar for drift i Fram.

Wiig oppfordrar trafikantane til å halde seg oppdatert på informasjon om sambandet Fram-appen.