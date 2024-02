– Forbrukere kan være tjent med avtaler som innebærer forskuddsfakturering, men faktureringen må være forutsigbar og kunne etterprøves. Slik vi vurderer Tibber Norge sin praksis i denne konkrete saken, er ikke dette tilfelle, sier Tore Langset, direktør i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det var høsten 2022 at Tibber gikk over fra etterskuddsbetaling til forskuddsbetaling for strømkundene sine.

Nå er de altså ilagt et gebyr på 8 millioner kroner for måten dette ble gjort på. Ifølge Europower er gebyret det høyeste RME har gitt til noen virksomhet.

Mener Tibber var klar over regelbrudd

RME presiserer i vedtaket at det er tillatt å fakturere strøm forskuddsvis, men at dette må gjøres i tråd med reglene. RME mener at Tibber var klar over at metoden de brukte høsten 2022 var i strid med reglene, og har lagt vekt på dette som et skjerpende element.

– Tibber Norge har brukt en høyere pris enn tillatt, og på den måten fått tilført uberettiget likviditet når de forskuddsfakturerte kundene sine i prisområdene NO1, NO2 og NO5, sier Langset.

Aksepterer gebyret

I desember 2022 beklaget Tibber til kundene som fikk en unormalt høy strømregning i forbindelse med omleggingen. Fra mars 2023 gikk de igjen over til å fakturere kundene etterskuddsvis.

Tibber-sjef Edgeir Aksnes skriver i en tekstmelding til Europower at de ikke vil klage på gebyret.

– Som et ansvarlig selskap skal vi selvsagt følge lover og forskrifter, og vi beklager på det sterkeste at en slik feil slapp gjennom hos oss. Vi tar ansvar for feilen i 2022 og vil akseptere gebyret, sier Aksnes.