VG: Kun to betjenter på jobb under selvmordsforsøk i Ålesund fengsel

Tirsdag skrev VG om hvordan det tok åtte minutter før livreddende førstehjelp ble gitt ved et selvmordsforsøk i Ålesund fengsel. Onsdag kommer det fram at det kun var to betjenter på jobb da hendelsen skjedde.