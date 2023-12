Rakett fra Gaza skutt ned på vei mot Israel

Det israelske luftvernet har i natt skutt ned en rakett som var på vei mot landet fra Gazastripen. Flyalarmen ble utløst i de israelske grenseområdene til Gaza.

Det gjensto en times tid av den nåværende våpenhvilen da flyalarmen ble utløst. Hamas har ikke kommentert opplysningene. Men like etter IDFs bekreftelse meldte det palestinske nyhetsbyrået Shehab, som anses for å stå Hamas nær, at det kunne høres skyting og eksplosjoner nord på Gazastripen. Shehab har ikke kommet med flere opplysninger, og meldingene var ikke bekreftet ved 5.30-tiden.

Amerikansk avis: Våpenhvilen forlenges

Den nåværende våpenhvilen skulle utløpe klokken 6 i dag morges norsk tid, men ifølge Wall Street Journal, som viser til opplysninger fra egyptiske tjenestemenn, skal partene ha blitt enige om en forlengelse på ytterligere ett døgn, altså til lørdag morgen.

Ved 5.30-tiden var det ennå uvisst om avisens opplysninger stemmer. Verken Israel eller Hamas har kommentert opplysningene, som kom en times tid før meldingen om rakettangrepet.

Japan: Søk etter styrtet fly fortsetter

Den japanske kystvakten fortsetter i dag søket etter vraket av et amerikansk Osprey-militærfly som styrtet i sjøen med åtte personer om bord onsdag denne uken. En mann ble senere funnet omkommet. De sju øvrige som var om bord, er ennå ikke funnet. Letingen i dag skjer med skip, helikopter og dykkere.

Det amerikanske luftforsvaret opplyser at årsaken til styrten så langt er ukjent. Japan ba i går USAs forsvar om å sette alle fly av denne typen i Japan på bakken inntil videre. Osprey er en flytype som kan ta av og lande vertikalt som et helikopter. Det har vært en rekke ulykker med flytypen siden den ble satt i produksjon i 1988, blant annet da fire amerikanske soldater omkom i en flystyrt sør for Bodø i mars i fjor.

Høyre sier nei til planer om gruvedrift på havbunnen

Høyre mener regjeringens planer for å utvinne mineraler på havbunnen er så dårlige at de vil si nei. Høyres stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim fra Nordland håndterer saken for partiet og han forteller til Klassekampen at det ikke er sikkert at regjeringen kan regne med deres støtte.

– Vi mener at havbunnsmineraler er en spennende mulighet for Norge. Vi kan likevel ikke støtte dette slik det er lagt fram, sier Thorheim, som viser til miljøhensyn og hensynet til fiskerinæringen.

Mann mistenkt for ildspåsettelse i Stjørdal

Ingen kom til skade i en brann i et boligkompleks i Stjørdal fredag morgen, men politiet mistenker at brannen er påsatt og har pågrepet en mann.

Nødetatene fikk melding om brannen i et kommunalt leilighetsbygg i Stjørdal klokken 5.02 tidlig fredag morgen, og brannmannskapene var raskt på stedet.

– Det brant mellom andre og tredje etasje, men brannen ble slokket ganske raskt. En mann er pågrepet, mistenkt for ildspåsettelse, forteller operasjonsleder Roger Mogstad i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Hat trick ga Wild 6-1-seier over Predators

Minnesota Wild avsluttet Nashville Predators' seiersrekke på seks kamper med en 6-1-seier på Bridgestone Arena i natt norsk tid. Connor Dewar, som kom inn i kampen etter sist å ha scoret 19. oktober, satte inn en løs puck i målet etter 6.08 av den første perioden. Han ga Minnesota en 5-0-ledelse etter 11.12 av den andre perioden, og fullbyrdet hat tricket med Minnesotas sjette mål etter 9.47 av tredje periode.

Jake Middleton og Kirill Kaprizov sto for mål nummer to og tre med 31 sekunders mellomrom i første periode. Her bidro Mats Zuccarello med en assist til Kaprizov. Zuccarello fikk i alt 16 minutter og 34 sekunder på isen.