Kommunikasjonsansvarlig i Boreal, Jon Kristian Fadnes, sier til Sunnmørsposten at Hareid-ruta går som normalt.

Det var mandag at de fikk tekniske utfordringer på to hurtigbåter, der alt tydet på at det var fylt «dårlig diesel». En tredje båt, som ikke ikke hadde fått teknisk feil, men som hadde bunkra på samme sted, ble også tatt ut som et føre-var-tiltak.

– Der ble tanken tømt og det ble fylt på ny diesel og skifta filter, og den båten var oppe og gikk igjen i går, sier Fadnes.

På de to andre hurtigbåtene har servicepersonell ankommet tirsdag, og holder på å gjennomgå hele drivstoffsystemet.

– Vi vet forhåpentligvis mer i løpet av dag om konsekvensene. Ålesund - Valderøy - Store Kalvøy - Hamnsund er innstilt, sier han.

Det er nå sendt inn prøver av dieselen for undersøkelser. Det ble bunkret ved flytebrygga i Ålesund.

– Blir det noe etterspill økonomisk?

– Dette er noe vi følger opp. Jeg oppfordrer reisende til å følge med på trafikkmeldinger, svarer Fadnes.

– Men hvis drivstoffet er av dårlig kvalitet, er det jo risiko for maskin og så videre. Blir det noe etterspill?

– Jeg kan ikke gå i detalj på dette nå. Det er ikke konkludert med noe, først må vi finne ut hva som faktisk ligger bak, og så se hvordan vi følger opp.

Fadnes vet mer om status for hurtigbåtene i løpet av dagen.