– Det har vært svært viktig for norske myndigheter å få Arfan Bhatti utlevert fra Pakistan, sier Mehl på en pressekonferanse om utleveringen.

– Når vi nå har lyktes, kan det gi flere svar på hva som skjedde den forferdelige natten 25. juni 2022. Om han er skyldig, er opp til rettssystemet å avgjøre, fortsatte hun.

Utleveringen er et resultat av svært godt samarbeid med pakistanske myndigheter, sa Mehl.

Hun takket alle som har bidratt til at Bhatti kunne utleveres, deriblant den norske ambassaden i Islamabad.

– Ettersom han er siktet, er det viktig at han kommer til Norge. Utlevering er et viktig redskap blant annet for å hindre at noen kan unndra straff for lidelser som er påført andre, sa Mehl.