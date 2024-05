Klagefrist for Kjerkol

Den nylig avgåtte helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) har frist til i dag med å klage på vedtaket om at masteroppgaven hennes er annullert. Avgjørelsen kan ankes til det nasjonale organet Felles klagenemnd. Tidligere denne måneden måtte Kjerkol gå av etter at masteroppgaven hennes fra 2021 ble felt for fusk og plagiat av Nord universitet.

Kongen til Kongsberg

Kong Harald og dronning Sonja besøker i dag Kongsberg i anledning byens 400-årsjubileum. Dette blir kongens første oppdrag ute på tur etter sykemeldingen. I forrige uke var den 87 år gamle kongen tilbake på jobb, og Slottet opplyste samtidig at han fra nå av skal jobbe mindre av hensyn til alderen.

Trond-Viggo får kongelig utmerkelse

I forrige uke ble det kunngjort at Trond-Viggo Torgersen er utnevnt som kommandør av St. Olavs Orden. 71-åringen mottar utmerkelsen for sin fremragende samfunnsnyttige innsats, ifølge kongehuset. I dag blir dekorasjonen overrakt under et arrangement i Grieghallen i Bergen.

Ordførervalg i London

I dag er det valg på ordfører i den britiske hovedstaden og dessuten valg på kommunestyrer en rekke steder i England. Lokalvalget er en ny test for de konservative, som ligger langt bak Labour på målingene før nasjonalvalget senere i år. Labours Sadiq Khan har vært byens ordfører siden 2016 og søker gjenvalg, mens toryenes kandidat er Susan Hall.

London-derby i Premier League

I kveld er det klart for London-duell i Premier League når Chelsea tar imot Tottenham Hotspurs på Stamford Bridge. Med sesongslutt like rundt hjørnet jakter gjestene på en gjev 4. plass, noe som gir innpass i neste sesongs Champions League. Tottenham ligger per nå på 5. plass, sju poeng bak Aston Villa, vel å merke med to kamper mindre spilt. Chelsea, som ligger på 9. plass, har med seier fortsatt mulighet for spill i Europa neste sesong.