Porteføljen består av færre selskaper enn ved inngangen til 2023, skriver E24. Avisen meldte først at Finnes hadde aksjer for 16,8 millioner kroner, men rettet senere tallet til 2,4 millioner kroner.

Årsaken var at avisen ikke tok hensyn til en aksjesammenslåing i Nordic Mining. Derfor ble totalsummen feil.

De viser til aksjonærregisteret, som ble publisert onsdag. Her kommer det fram at Finnes er ute av selskaper som Scatec, Kahoot og Schibsted, men at Erna Solbergs ektemann ved inngangen av året hadde aksjer for 2,4 millioner kroner.

E24 har ikke lykkes å få kontakt med Finnes torsdag.

I november i fjor sa Finnes at han skulle slutte å kjøpe aksjer, og selge seg ut av alle børsnoterte aksjer innen utgangen av 2024.

– Jeg slutter nå, og vil avstå fra det så lenge Erna er en ledende rikspolitiker, skrev Finnes i en epost til Dagens Næringsliv.