UP melder om to trafikkontrollar søndag kveld.

UP var også på plass ved Aurstad, også det på E39. Her blei det gitt 18 forenkla førelegg, alle desse sjåførane hadde for høg fart. Høgaste målte fart var 105 km/t i 80-sona. Ellers det gitt eitt forenkla førelegg på grunn av manglande sikring av eit barn.