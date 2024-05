Bjørlo vart valt inn på Stortinget i 2021.

– Det einaste eg verkeleg har sakna, er å vere med å styre i posisjon, ikkje berre «puffe på» frå opposisjon, seier Bjørlo.

Han trur og ønskjer at Venstre er ein del av ei ny regjering i 2025.

– Så ein ekstra motivasjon for å stille på nytt i 2025, er at det er ein god sjanse for at Venstre då kan vere med å styre landet, seier han.

