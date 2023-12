Riksarkivar Inga Bolstad bekrefter dette til E24.

– Vi må nok endre vår tilsynsmetode og se på dokumenter i arkivet opp mot journalføringen. Dette er jo ganske lett å etterprøve. Vi forbedrer kontinuerlig hvordan vi jobber med tilsyn, sier Bolstad til nettavisen.

Som riksarkivar er Bolstad øverste leder for Arkivverket, som har ansvaret for retningslinjer for og tilsyn med offentlig arkivarbeid.

I dag undersøker Arkivverket om man har oversikt, sikkerheten og hvem som har ansvar. Men de går ikke inn arkiver for å sjekke om de journalpliktige dokumentene der faktisk legges i den offentlige journalen – slik loven krever.

Det kan det bli en endring på, skriver E24.