Ifølge avisen fikk de to klubbene flyttingen bekreftet av Norges Fotballforbund i en epost tirsdag.

Årsaken til stadionbyttet er at Hødds bane ikke er spillbar i lørdagens kamp.

– Det er en bane som ikke funker. Den er frossen, sier Hødds sportssjef Jesper Törnqvist til TV 2.

– Vi har gjort alt vi kan og har tatt målinger ned i banen for å se hvor dypt kulden ligger, legger han til.

Lyn vant første kamp 3-0 og har et solid grep om opprykket til nivå to. Oslo-klubben har den siste tiden spilt hjemmekampene sine på Nadderud i Bærum fordi kulden har gått ut over gresset på Bislett.