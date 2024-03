Det viser NHOs medlemsundersøkelse for mars, der 2381 bedrifter har levert inn svar.

Alt i alt er det fortsatt flere bedrifter som kaller den nåværende situasjonen dårlig enn god. Forskjellen er imidlertid minimal: 23 prosent kaller situasjonen god, 24 prosent kaller den dårlig. De fleste bedrifter mener situasjonen er tilfredsstillende.

– Siden slutten av 2022 har NHO-bedriftenes vurdering av nåsituasjonen vaket rundt nullstreken. I samme periode har fastlandsøkonomien stagnert. Disse tallene tyder således ikke på noe særlig fart i norsk økonomi, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til NTB.

Verst i byggenæringen

Det går best blant bedriftene i NHO Transport, Sjømat Norge og Finans Norge. Flest pessimister er det i NHO Byggenæringen, der nærmere halvparten av bedriftene kaller situasjonen dårlig. Det er en minimal endring fra februar. Fylkesvis går det best for bedrifter i Rogaland, Troms, Nordland og Oslo – de eneste fylkene der det er overvekt av positive svar. Verst står det til i Finnmark, Innlandet og Vestfold.

Selv om mange sier det går dårlig nå, er det ikke så mange som tror det vil gå dårlig framover. 21 prosent av bedriftene venter forverring i mars, mot 30 prosent i februar. Differansen mellom fremtidsoptimistiske og fremtidspessimistiske bedrifter har minket med 12 prosentpoeng til 2.

– Så sent som i desember var det 41 prosent som ventet forverring og bare 10 prosent bedring. Uansett er også fremtidsutsiktene fortsatt svake. I en normalsituasjon ville det vært en overvekt av optimister, sier Dørum.

Rogaland på topp

Optimismen har økt i 13 av 15 fylker, selv om det fortsatt er et flertall som er negative til fremtiden. Pessimismen er størst i Innlandet og Telemark, mens finnmarkingene og rogalendingene har tro på bedring.

– Høye olje- og gassinntekter og høye, og økende, oljeinvesteringer er hovedårsaken til at Rogaland er det stedet i landet der både nåsituasjonen og fremtidsutsikter ligger høyest. Innlandet tar fortsatt bunnplassen hva angår fremtidstro, sier sjeføkonomen.

Usikre tall

Selv i byggenæringen – som fortsatt er den mest fremtidspessimistiske bransjen – er det stor bedring å spore. Det var hele 40 prosentpoeng flere pessimistiske bedrifter enn optimistiske bedrifter i februar, den marginen er nesten halvert.

Dørum presiserer at undersøkelser som disse gir svært usikre svar. Det kan være forskjellige bedrifter som svarer fra gang til gang, og tallene blir ikke sesongjustert. Man spør heller ikke om hvorfor bedriftene er mer eller mindre pessimistiske.

