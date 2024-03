Partiet opplyser om dødsfallet til det danske nyhetsbyrået Ritzau lørdag ettermiddag.

Pape Poulsen har vært leder for Det Konservative Folkeparti siden august 2014. Fra 2016 til 2019 var han justisminister i Lars Løkke Rasmussens borgerlige regjering.

– Det finnes ingen ord som kan trøste, men bak mine tårer skjuler det seg en stor takknemlighet for et fint, men altfor kort liv, skriver Løkke, som i dag er utenriksminister, på Facebook.

Falt om på partimøte

Pape Poulsen ble rammet av hjerneblødning under et partimøte i Vejen fredag og brakt til Odense Universitetshospital. Men livet hans sto ikke til å redde, og han døde tidlig lørdag ettermiddag, opplyser partiets generalsekretær Søren Vandsø.

– Han falt om midt i det han hadde viet sitt liv til. Det politiske liv, som skulle skape et bedre liv for oss alle. Han var i ferd med å orientere oss om eldrepolitikk og utenrikspolitiske betraktninger, skriver Vandsø på partiets hjemmesider.

Høyre i sorg

I sosiale medier strømmet det inn kondolanser fra en rekke politikere, blant dem Høyre-leder Erna Solberg.

– Altfor tidlig. Vi som har samarbeidet med ham i Norden, husker ham med glede og varme. Et tap for oss alle, skriver Høyre-lederen i en melding på X, tidligere Twitter.

Til NTB sier Solberg at Høyre mottok beskjeden om Papes bortgang med stor sorg.

– Han var en dyktig politiker og et godt menneske, sier Høyre-lederen.

Framgang

De Konservative regnes som Høyres søsterparti og var Danmarks fremste konservative parti på 1800- og 1900-tallet. Siden 1950-tallet har partiet sittet i en rekke borgerlige koalisjonsregjeringer, senest fra 2016 til 2019.

Det var i her Pape Poulsen fikk jobben som justisminister, selv om han først hadde avvist å gå i regjering siden partiet hadde hatt sitt verste valg på 100 år.

Han ledet Konservative Folkeparti til et relativt godt valg i 2019, da stemme- og mandattallet ble fordoblet fra forrige valg selv om partiet ble utfordret av en rekke partier på høyresiden. Likevel fikk partiet bare 6,6 prosent av stemmene.

Mediestorm

Da Pape Poulsen i august 2022 erklærte seg som statsministerkandidat, lå partiet på målinger an til å få opp mot 16 prosent av stemmene i det kommende valget. Men fram mot valget i november fulgte en mediestorm rundt Pape Poulsens privatliv og politiske dømmekraft.

Blant annet avslørte Ekstra Bladet at Pape hadde sagt feilaktige ting om sin ektemanns bakgrunn, noe partilederen siden beklaget. I løpet av valgkampen opplyste han at han skulle skilles fra ektemannen etter et åtte år langt forhold.

De Konservative endte med en oppslutning på 5,5 prosent og ti av 179 mandater i Folketinget.