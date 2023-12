Onsdag ettermiddag fløt fortsatt trafikken greit, men Vegtrafikksentralen opplyser at det er fare for problemer på veiene både natt til torsdag og torsdag.

– Det er ventet utfordrende kjøreforhold. Det er kanskje ikke så lurt å ferdes oppi fjellet nå, sier trafikkoperatør Trude Lindstad til NTB.

Hun ber folk følge med på oppdatert informasjon fra meteorologene og sjekke trafikkmeldinger før de eventuelt skal ut på tur.

Det er særlig i fjellet og på småveiene det kan bli vanskelig.

– Kommer det mye snø på kort tid i kombinasjon med vind, er det alltid en utfordring. Når det er en del trafikk på dagtid, kan det skje hendelser. Da kan man bli stående i kø en stund og vente, sier hun.

– Spesielt hvis man skal over fjellet må man planlegge for at man kan bli stående. Det er greit å tenke litt på at man har mat, drikke og varme klær med seg i bilen, sier hun.

Statens vegvesen opplyser at deres entreprenører kommer til å være ute med alt av tilgjengelig mannskap og materiell for å holde veiene kjørbare.