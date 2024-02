– Fredag denne uken kunngjør vi en stor sanksjonspakke for å holde Russland ansvarlig for det som skjedde med Navalnyj, sier talsmann for Det hvite hus, John Kirby.

Videre ber Det hvite hus om full åpenhet fra Russland om hva som forårsaket Navalnyjs død.

Navalnyjs tilhengere og enken Julia Navalnaja har hevdet at regimekritikeren ble drept med nervegiften novitsjok på ordre fra president Vladimir Putin.