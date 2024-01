Epstein-dokumenter frigitt

Hundrevis av sider med rettsdokumenter knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble frigitt onsdag ettermiddag, som ventet. Dette er den første runden som legges ut, i tråd med en rettsordre fra 18. desember. Det er i første omgang være snakk om 40 dokumenter på snaut 1000 sider til sammen. Det er ventet at det kommer flere dokumenter fra saken.

Dokumentene var ventet å inneholde rundt 200 navn på blant annet fremstående politikere og forretningsfolk og noen av dem som kom med anklager mot Epstein. Britiske prins Andrew og USAs tidligere president Bill Clinton er blant dem som er omtalt.

13 land advarer houthi-opprørerne

USA og tolv andre land sier det vil få konsekvenser for houthi-opprørerne i Jemen om de fortsetter å angripe internasjonal skipsfart i Rødehavet.

– Disse angrepene truer livet til uskyldige fra hele verden og utgjør et betydelig internasjonalt problem, som krever kollektive tiltak, heter det i en felles uttalelse signert av Australia, Bahrain, Belgia, Canada, Danmark, Italia, Japan, Nederland, New Zealand, Singapore, Storbritannia, Tyskland og USA.

Drapsstatistikken i El Salvador stuper

Etter langvarig unntakstilstand og innsats for å slå ned på kriminelle gjenger, var det 80 prosent færre drap i El Salvador i fjor, sammenlignet med 2022.

Justisminister Gustavo Villatoro sier det ble begått 154 drap i landet i fjor, en nedgang fra 495 året før. I Nord-, Mellom- og Sør-Amerika er det bare Canada som har færre drap per innbygger, sier Villatoro.

I 2021 og 2020 var det over 1000 drap i landet, og i 2019 ble over 2000 mennesker drept, viser offisiell statistikk.

Tybring-Gjedde mener USA bør angripe Russland i Ukraina

Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde mener at USA må inn i krigen i Ukraina og angripe russiske styrker. Han frykter at Ukraina kan tape krigen, skriver Klassekampen.

– Skal du ha slutt på denne krigen, må du bruke muskler. Det viktige nå er at offensiven blir avsluttet, slik at Ukraina ikke blir lagt i grus. Putin og Zelenskyj er ikke villige til å forhandle om fred, det vil ikke skje. Om USA angriper russiske styrker inne i Ukraina, tror jeg de vil bli mer defensive, sier Tybring-Gjedde til avisa.

Solberg ber regjeringen vurdere om alle ukrainere skal få vern i Norge

Høyre-leder Erna Solberg ber regjeringen vurdere å stramme inn kollektivt vern av ukrainske flyktninger. Norge har i likhet med en rekke europeiske land sagt at alle ukrainere skal ha automatisk rett til opphold i Norge så lenge krigen pågår. Men Høyre-lederen sier at vi nå ser at det ikke er krigshandlinger i hele Ukraina.

– Det betyr at det kan være områder som nå er i en situasjon der det faktisk er trygt å være. Da er det ikke sikkert at kollektivt vern skal gjelde for alle de, sier Solberg til NRK.