Mexico: Tre savnede turister funnet døde

En amerikansk og to australske turister som har vært savnet i delstaten Baja California i Mexico, er funnet døde, ifølge amerikansk politi. De to australske brødrene på 30 og 33 år og amerikaneren på 33 år ble sist sett 27. april, ifølge påtalemyndigheten i delstaten helt nordvest i Mexico.

Ifølge nyhetsbyrået AFP bekrefter amerikanske FBI fredag at tre døde som er funnet Santo Tomas, er de savnede. Funnstedet ligger rundt 45 kilometer unna Ensenada, der de tre skulle overnatte, og rundt 150 kilometer fra grensa til USA.

«Luke Skywalker» i Det hvite hus

Dagen før den uoffisielle Star Wars-dagen var skuespiller Mark Hamill på besøk hos president Joe Biden – eller «Joe-bi-Wan Kenobi», som Hamill kaller ham. Nå 72-årige Hamill spilte Luke Skywalker i de tre første Star Wars-filmene, som kom ut mellom 1977 og 1983.

Med seg fra besøket fikk skuespilleren et par pilot-solbriller av den typen som presidenten selv er kjent for å gå med.

Mann drept i Motala i Sverige

En 35-årig mann er drept utendørs i den svenske byen Motala. Politiet har pågrepet en mistenkt mann i saken. Politiet fikk melding om hendelsen i går kveld, og informerte om den i natt. Mannen ble funnet hardt skadd utenfor en dagligvarebutikk i bydelen Råssnäs.

– Han var blitt skadd med et provisorisk våpen, og ambulansepersonell kjempet for å reddet livet hans, men han døde dessverre, Kurt Marklund, vakthavende befal i politiets region Öst.

Mann forsøkt skutt på bar i Sverige

Politiet har i natt lett etter en mann som skal ha prøvd å skyte en annen mann inne på en bar i sentrum av den svenske byen Nyköping i går kveld.

– Vi fikk en samtale fra en mann som sa at en annen mann hadde forsøkt å skyte ham inne på baren, forteller vakthavende befal Kurt Marklund.

13 døde i uvær i Haiti

Minst 13 personer har omkommet etter flere dager med kraftig regn i Haiti, de fleste i et jordskred i nærheten av den nordlige kystbyen Cap-Haitien.

Over 2200 hus er rammet av flom, og mange husdyr har blitt tatt av vannmassene i en Haut-Cap, ifølge myndighetene. De er ventet mer regn de nærmeste dagene.

Tidligere RU-leder melder seg ut etter terrorist-påstand

I natt ble det kjent at Alberte Bekkhus, tidligere leder av Rød Ungdom, melder seg ut. Årsaken er Rød Ungdom-leder Amrit Kaurs Tiktok-innlegg hvor hun blant annet stempler Jonas Gahr Støre, Nato-sjef Jens Stoltenberg og oljefond-sjef Nicolai Tangen som terrorister.

Kaurs innlegg har fått mye kritikk – og sent i går kveld sa hun til Nettavisen at hun trekker terrorist-uttalelsen når det gjelder statsminister Jonas Gahr Støre, men ikke Stoltenberg og Tangen.

Politiet skryter av russen i Kongeparken

Rundt 15.000 russ fra hele landet samles denne helgen i Kongeparken på Ålgård, sør for Stavanger. I natt opplyser Sørvest politidistrikt at natten har gått relativt rolig for seg – med tanke på hvor mange som er samlet.

– Det har ikke vært noen store hendelser, kun noen mindre tilfeller av ordensforstyrrelser og beruset ungdom. Det har ikke vært noe store ting, og det har ikke vært veldig mye, sier operasjonsleder Thomas Nordvik i Sørvest politidistrikt til NTB.

Norsk sandvolleyball-duo ute av verdenstouren

Sandvolleyballduoen Hendrik Mol og Mathias Berntsen er ute av verdenstouren i Brasilia etter tap i to strake sett mot et amerikansk lag. I natt norsk tid tapte Mol og Berntsen 21-19, 21-15 mot Miles Partain og Andy Benesh. Vinneren fikk plass i cupspillet.

Norges stjerneduo Anders Mol og Christian Sørum mister både denne og flere andre turneringer etter at Mol brakk beinet under trening i mars. Turneringen i Brasilia er årets tredje av ni elite-16-turneringer.