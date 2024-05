– Folkets støtte alene kan ikke bære en konge. Man trenger også å leve i kjærlighet med sine aller nærmeste, sa kong Harald i sin tale for kong Frederik og dronning Mary tirsdag kveld.

– Familien er kanskje ditt aller viktigste støtteapparat. Det har i hvert fall jeg erfart, la kongen til.

Det er hele 20 år siden kong Frederik ga sitt ja til australskfødte Mary i domkirken i København. På selveste bryllupsdagen er begge på plass på gallamiddag på slottet i Oslo.

I tillegg til de kongelige er også statsråder, parlamentariske ledere, og gjester fra norsk og dansk samfunns- og næringsliv til stede på slottsmiddagen. Blant gjestene er Ståle Solbakken, Casper Ruud, Aksel Lund Svindal og Amalie Iuel.

«Sporty danske»

At kong Frederik og dronning Mary har bryllupsdag gikk heller ikke i glemmeboka for kong Harald, som selv har vært gift med dronning Sonja i snart 56 år.

– Kjære Mary, du tok på deg en stor oppgave da du gikk hen og forelsket deg i denne sporty dansken. Du ga avkall på mye som var trygt og kjent. Du gjorde Danmark og danskene til ditt eget hjerteland og hjertefolk, sa kongen til den danske dronningen.

Han oppfordret deretter de 201 gjestene til stede på middagen til å gi en applaus i anledning kongeparets store merkedag.

– Vi synes det er veldig hyggelig at dere valgte å feire bryllupsdagen deres her sammen med oss alle sammen!

Vitset om «Skam» og Birkebeinerrennet

Kong Harald var ikke den eneste som var i godt lune. Også kong Frederik fikk gjestene på gallamiddagen til å dra på smilebåndene, da han fortalte om å ha tapt mot kronprins Haakon i Birken og vitset om smitte fra norsk ungdomsslang.

– Jeg husker Birkebeinerrennet som en stor naturopplevelse og en personlig seier, selv om jeg måtte se meg slått på tid av kronprins Haakon to år på rad. Jeg måtte til og med høre at skiene hans manglet smøring, sa danskekongen til god latter.

Han påpekte videre at Norge og Danmark er tett knyttet sammen på en rekke ulike måter, både familiært og gjennom TV-skjermen.

– I nyere tid har TV-serier som «Skam» om livet på Nissen videregående samlet ungdommene våre foran skjermen. Mye har skjedd siden «Fleksnes», sa kong Frederik.

– Norge er nærmest nordisk mester i ungdomsserier, og i dag kjenner de fleste danske ungdommer betydningen av «tuller du?» Og «serr?», sa han, nok en gang til latter fra de andre gjestene.

Hyllet vennskapet

Kong Harald tok også anledningen til å snakke varmt om båndet mellom den danske og den norske kongefamilien.

På 18-årsdagen til kongeparets sønn kronprins Christian i fjor, var både det norske kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra med på festen.

– Dronningen og jeg er takknemlige for at de nære slekts- og vennskapsbåndene mellom våre to familier også videreføres gjennom nye generasjoner. Det betyr mye for oss alle, tror jeg, sa kong Harald.

Delt naturglede

– Og vi forventer selvsagt at også dere vil videreføre tradisjonen med å tilbringe mengder av tid i de norske fjellene og omfavne den noe særnorske langrennssporten, sa kongen med glimt i øyet.

Kong Frederik tok oppfordringen, og sa dansker reiser til Norge for å stå på ski hvert år, og spøkte om at man i uke 7 ofte kan høre mer dansk enn norsk på norske skiløyper.

– Den vakre og ville norske naturen tiltrekker seg dansker så vel som nordmenn, og vi er som dere alltid klar for en utfordring i friluft, sa kong Frederik.

Danskekongen skal etter planen på tur i Oslo-skogene onsdag for å nyte nettopp friluftslivet.

Norgesbesøket er kong Frederik og dronning Marys andre statsbesøk siden de overtok den danske tronen fra dronning Margrethe i januar. Margrethe hadde da sittet på tronen i 52 år.