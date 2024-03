Det førte isteden til at helikopteret sank. I helgen ble det hevet fra 220 meters dyp og fraktet til Haakonsvern.

Om helikopteret treffer vann, skal flyteelementene automatisk utløses.

– Det er for at folk skal komme seg ut innenfor rimelig tid, og for at helikopteret skal kunne holde seg flytende på rett kjøl, forklarer avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen til NRK.

Han forteller at dette ikke skjedde under denne ulykken.

– Mye tyder på teknisk svikt, uten at vi vet hva som ligger bak den tekniske svikten. Vi håper nå at ferdsskriveren vil inneha data som kan gi svar på flottørene. Det vil være viktig for å trygge sikkerheten for dem som er ute og flyr.