– Sommeren 2024 blir det satt opp et stort festivaltelt, Sommerteltet, ved Ålesund rådhus. Der blir det aktiviteter og yrende liv både på dag- og kveldstid i hele tre måneder, fra 1. juni til 31. august. I Sommerteltet blir det konserter, show, humor - og Fotball-EM på storskjerm, heter det i en pressemelding fra Pål Bakke i Ekip Live.

Arrangørene mener teltet, som rommer 400 kvadratmeter, vil bidra til å gjøre Ålesund til en bra sommerby. Det skal være plass til rundt 300 personer fordelt på sitteplasser rundt 8-mannsbord.

– Sommerteltet skal fylles med en rekke ulike kulturaktiviteter på dag- og kveldstid og bidra til et yrende folkeliv i sentrum. Det blir musikalsk sommershow, konserter og sommerfester med lokale og nasjonale artister og entertainere. På dagtid og når det ikke er egne arrangementer vil Sommerteltet stå til disposisjon for lokale aktører som for eksempel i fadderuka, barneteateret, pop up-konserter, etc.

Det søkes nå om serverings- og skjenkebevilling i forbindelse med arrangementene.

1. juni åpnes det for publikum med partybandet «Swing'it» fra scenen. Under fotball-EM blir alle kampene vist på storskjermer, og i tillegg blir det blant annet show med Arne Scheie og Egil «Drillo» Olsen. 14. juni, under Pride-uka, kommer dragartisten «Skrellex». I august er det satt opp seks kvelder med blåserekke, vokalister og entertainere til musikalsk sommershow. I tillegg er de lokale bandene «Groove Gerilja» og «To tette» på programmet, sammen med Signe Stundens møte med «Wenche Foss» (Simon Andersen) og sommerbingo.