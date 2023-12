Israel og Hamas skal diskutere egyptisk plan

Den israelske regjeringens krigskabinett skal møtes i dag for å diskutere et forslag fra Egypt om våpenhvile. Det skriver avisen Jerusalem Post.

I går kveld meldte den saudiarabiske TV-kanalen Asharq og den israelske avisen Times of Isarel at Egypt har presentert et nytt forslag til våpenhvile. Forslaget, som består av tre faser, skal drøftes av Hamas' politiske ledelse, som oppholder seg i Qatar, ifølge den saudiarabiske TV-kanalen.

Israel har hentet ut likene av fem gisler

Israelske soldater har hentet ut likene av fem israelske gisler fra et tunnelnettverk nord på Gazastripen, uttaler det israelske forsvaret (IDF).

Levningene ble funnet i et svært omfattende og dypt tunnelsystem i et område tilhørende flyktningleiren Jabalia, ifølge IDFs uttalelse.

Oslotunnelen åpnet etter alvorlig trafikkulykke

Oslofjordtunnelen ble i natt åpnet igjen etter en alvorlig ulykke ved 19-tiden i går. To personbiler frontkolliderte og to personer betegnes som kritisk skadd.

Tunnelen var stengt i begge retninger i flere timer som følge av ulykken, og først ved midnatt meldte politiet at tunnelen igjen var åpen for trafikk.

Politiet advarer om glatte veier i Agder

Politiet i Agder opplyste i natt at de har fått flere meldinger om svært glatte veier i fylket. Rett over midnatt kjørte en bil ut av veien på fylkesvei 478 Kuliavegen ved Kristiansand.

Ingen personer ble skadd, men årsaken skal være glatt vei på stedet.

Meldingene til politiet går ut på glatte veier og underkjølt regn flere steder. Særlig gjelder dette på sideveier og mindre veier i fylket, og bilister bes om å være forsiktig.

Seks drepte sivile i Ukraina

Fem sivile er drept i russiske angrep i Kherson, ifølge ukrainske myndigheter.

Samtidig opplyser russiske myndigheter at en person er drept i et ukrainsk angrep i Horlivka i Donetsk-regionen, der russiske styrker har kontroll. Nyhetsbyrået Reuters har ikke klart å verifisere meldingene fra partene.

16 drept i angrep i Nigeria

16 personer er drept i et angrep i en del av Nigeria der sammenstøt mellom gjetere og bønder er vanlig. Det opplyser hæren i landet.

Denne delen av Nigeria har i flere år vært preget av etnisk og religiøs uro, og muslimske gjetere og hovedsakelig kristne bønder har mange ganger havnet i sammenstøt.