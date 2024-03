Om bord i flyet var 139 passasjerer og et mannskap på seks. FAA opplyser at det i en inspeksjon etter landing ble avdekket at det 25 år gamle flyet manglet et panel.

Flyselskapet oppdaget det manglende panelet først etter at flyet var parkert. Det landet trygt og fullførte flyturen som planlagt.

– Vi kommer til å gjøre en grundig gjennomgang av flyet og gjøre alle nødvendige reparasjoner før det tas tilbake til tjeneste, skriver United Airlines i en uttalelse. Selskapet legger til at det vil undersøke årsaken til hvordan skaden oppsto.

Norwegian bruker 737-800-fly, noe SAS også gjorde før de avviklet alle Boeing-fly i november.

Det amerikanske justisdepartementet har startet en kriminaletterforskning mot Boeing etter at deler av et Alaska Airlines-fly falt av i januar i år.

Den gang løsnet et dørpanel på et flunkende nytt Alaska Airlines-fly i 16.000 fots høyde, og 737 Max 9-flyet måtte nødlande mens passasjerene stirret ut av et gapende hull i flysiden. Undersøkelser har avdekket en rekke tilfeller av bolter som skulle feste panelene, var løse.