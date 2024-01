NBC News har meldt at Musk antas å ankomme Polen mandag.

Han skal delta på en konferanse om bekjempelse av antisemittisme, ifølge Jerusalem Post. I tillegg ventes han å tale på et arrangement ved Auschwitz sammen med politikere fra en rekke europeiske land.

I november i fjor ble Musk beskyldt for antisemittisme da han responderte på en melding på meldingstjenesten X, som han selv eier.

Senere har Musk sagt at dette var noe av det dummeste han noen gang har gjort på X, tidligere kjent som Twitter.

Konferansen der Musk skal delta, arrangeres av The European Jewish Association. De har advart om en kraftig økning i jødehat i Europa i kjølvannet av Gaza-krigen.

Musk eier X, og han leder bilprodusenten Tesla og romfartsselskapet SpaceX. Han er verdens rikeste person.

Konsentrasjonsleirene Auschwitz I og II ble bygget av de tyske nazistene i Polen under andre verdenskrig. Over en million mennesker ble drept her og i tilknyttede leirer. Flertallet av ofrene var jøder, og i tillegg ble mange polakker, romfolk og sovjetiske krigsfanger drept.