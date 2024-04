– Dette er ein tung dag for alle bustadpartnarar. Vi har kjempa hardt og har snudd kvar stein. Målet har heile tida vore å redde ein stor arbeidsplass og ei sterk merkevare som er bygd opp over 30 år, skriv administrerande direktør i BP Gruppen Norge AS, Eskild Wedvik, i ei pressemelding, ifølgje Hamar Arbeiderblad.

Wedvik seier til avisa at han ikkje har noko meir å leggje til enn det som står i pressemeldinga, men svarer kort på korleis han opplever situasjonen etter å ha informert dei tilsette tysdag ettermiddag.

– Det er kjempetungt. Det er noko av det verste ein kan tenkje seg.

I pressemeldinga skriv selskapet at det siste året er det sett i gang bygging av 13.642 nye bueiningar, eit fall på over 50 prosent frå dei to siste åra.

– Sjølv med auka kapital, omfattande kostnadskutt, nedbemanning og omstrukturering har vi i Boligpartner ikkje klart å tilpasse oss dette kraftige fallet i nybustadmarknaden, heiter det i pressemeldinga.

Selskapet understrekar i pressemeldinga at alle frittståande forhandlarar ikkje blir omfatta av konkursen og held fram drifta si.

