– En enkelt sjømine vil kunne senke eller skade skip i alle størrelser, sier kommandørkaptein Bengt Berdal til Aftenposten.

«Sjøminer er et kosteffektivt våpensystem og regjeringen vil prioritere anskaffelse av systemer for minelegging», heter det i Forsvarets nye langtidsplan.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) bekrefter utviklingen:

– Regjeringen vil satse bredt på Forsvaret i alle grener og i hele landet. Sjøminer er en del av dette, sier han.

– Bare mistanken om at miner er lagt, sprer stor usikkerhet for all ferdsel til sjøs, sier kommandørkaptein Bengt Berdal, sjef for 1. Mineryddingsskvadron i Sjøforsvaret.

Derfor vil bare det å ha evne til å legge sjøminer ha en avskrekkende effekt, ifølge Berdal.