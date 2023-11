Det ble solgt 13.613 boliger av ulike typer de siste tolv månedene fram til oktober. Det er 38 prosent færre enn i forrige tolvmånedersperiode.

– Dessverre tror vi at markedet for salg og igangsetting av nye boliger skal falle ytterligere, da det er varslet enda en renteheving i desember. I oktober 2023 er tolvmånederssalget lavere enn bunnpunktet under finanskrisen, sier administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentenes Forening.

I oktober i år var nedgangen på 28 prosent fra samme måned i fjor.

– Flyktninger trenger bolig

Hiim peker på at det er en underdekning av boliger som rammer alle som trenger et sted å bo. Han mener bransjen nå må rette seg spesielt inn mot de mange flyktningene som kommer til landet.

– Det har kommet cirka 65.000 flyktninger siden krigen i Ukraina startet, og det rapporteres at det nå kommer over 1000 nye hver uke. Den ledige kapasiteten i bransjen kan benyttes til målrettet boligproduksjon for å dekke boligbehovet i hele landet, sier han i en pressemelding.

Færre nye hytter

Også igangsettingen av nye boliger har fått seg en alvorlig knekk. Det ble satt i gang bygging av 42 prosent færre boenheter hittil i år enn i samme periode i fjor. Bygging av leiligheter har falt hele 55 prosent.

Den samme trenden gjelder naturlig nok fritidsboliger. Hittil i år er det solgt 47 prosent færre hytter og fritidshus enn i samme periode i 2022.

– Skaper problemer fremover

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken mener nyboligmarkedet preges av usikkerhet om hvor lenge renta skal holde seg høy.

– Jeg tror mange fortsatt sitter på gjerdet og heller kjøper en bruktbolig enn en dyr, ny bolig, sier hun til E24.

Det er heller ingen tegn til at aktiviteten skal ta seg opp, mener seniorøkonomen.

– Dette kan skape problemer i mange år fremover, godt ut i 2026 og 2027.