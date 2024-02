– Me skal gjera vårt for å ta vare på tillita og verna om opphavsmerket Nyt Noreg, seier konserndirektør for kommersiell eining Karin Storvik i Tine i ei pressemelding.

Tine-produkt som inneheld under 3 prosent importert skummamjølkpulver får bruka merket. Avisa Nationen skreiv om saka fyrst.

– Det er riktig av Tine å mellombels fjerna Nyt Noreg på produkta med inntil 3 prosent skummamjølkpulver når det er uvisst når me får stabil råvareleveranse. Ærleg og reieleg forbrukarkommunikasjon set både Tine og me svært høgt. Me ser fram til me er tilbake til normalen med yoghurt av 100 prosent norsk mjølk frå den norske bonden, merkt med Nyt Noreg, seier administrerande direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

(©NPK)