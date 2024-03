– Gammal snø kan auke solstrålinga med 50 prosent, medan nysnø faktisk kan auke strålinga med over 80 prosent. Det kjem av at snøen spreier og reflekterer solstrålane veldig effektivt, seier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA) i ei pressemelding.

Direktoratet tilrår derfor å følgje med på UV-varselet og verne seg med solkrem og solbriller i påska.

UV-indeksen består av ein skala frå 1 til 11 +. Jo høgare UV, jo høgare er risikoen for å bli solbrend.

I Sør-Noreg, særleg i fjellområde med nysnø, kan UV-indeksen komme opp mot 4 i påska. Mange nordmenn reiser likevel til meir solrike land i ferien. I Spania og Hellas kan eksempelvis indeksen komme opp mot 6 og 7 i mars og april.

– Sjokksoling i Syden etter ein lang vinter i Noreg er veldig skadeleg. Huda gløymer ikkje, og jo fleire gonger ein blir solbrend, jo større blir risikoen for å utvikle hudkreft, seier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i pressemeldinga.

(©NPK)