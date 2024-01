Selskapet har for tiden to helikoptre som står fordi de mangler deler til å kunne fly offshore. Totalt har CHC 17 helikoptre av typen Sikorsky S-92 i Norge.

– Vi jobber hele tiden med å få tak i deler til helikoptrene våre, men det varierer fra uke til uke. Situasjonen er veldig dynamisk, sier daglig leder Tore Villard i CHC Helikopter Service til NTB.

Villard sier at signalene fra Sikorsky er at leveransene kommer til å bedre seg litt etter litt det neste halvannet året.

– Sårbart med én type

Alle helikopterselskap i verden som flyr S-92, sliter nå med å få tak i reservedeler. Årsaken er knyttet til forsinkelser i forsyningskjeden, et etterslep fra pandemien, krig i Ukraina, mangel på titan til deleproduksjon og økt forbruk grunnet høy aktivitet i markedet.

Ifølge Villard er det produsert om lag 300 S-92 helikoptre, før Sikorsky sluttet å produsere disse i 2015. Per i dag står om lag 30 på bakken som følge av problemene med levering av deler.

CHC-sjefen erkjenner at det er sårbart kun å ha én helikoptertype som flyr offshore. Det henger imidlertid sammen med at den andre hovedtypen som ble brukt i Norge, EC225 produsert av Airbus, ble satt på bakken permanent etter Turøy-ulykken i 2016.

Trapper ned på flygninger

Tidligere i uken sa Kolbjørn Andreassen i Offshore Norge at det ses på muligheter for å få flere helikoptertyper til å fly offshore. Dette vil imidlertid ta flere år og kan ikke løse dagens floke.

Offshore Norge har i forbindelse med leveranseproblemene til Sikorsky satt ned et utvalg med representanter fra oljeselskapene.

Gruppen har etablert felles retningslinjer på tvers av alle selskaper på sokkelen for å redusere unødvendige flyginger og spare flytimer.

Equinor har god kapasitet

For oljeselskapene har situasjonen foreløpig ikke gått utover kritisk arbeid på sokkelen. Equinor, som står for om lag 70 prosent av den norske olje- og gassproduksjonen, sier at de fortsatt har god helikopterkapasitet.

– Drift og produksjon fra våre installasjoner går som normalt, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen til NTB.

Både Equinor og Aker BP understreker at sikkerheten kommer først. Helikopterselskapene har den siste tiden kjøpt inn flere S-92-helikoptre som de har tatt reservedeler fra.

Aker BPs pressekontakt Ole-Johan Faret sier at selskapet har full tillit til at helikoptertypen S-92 er sikker å bruke.