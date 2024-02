Politiet i Moskva ble kalt inn for å etterforske påstått LHBTQ-propaganda på et arrangement viet animasjonsserien «My Little Pony», opplyste arrangørene søndag.

Mi Amore-messen ble stengt av arrangørene tidlig lørdag etter at politiet ankom stedet i den russiske hovedstaden, til tross for at politiet ikke kunne finne bevis for ulovlig aktivitet.

– Politiet fikk en klage der det ble hevdet at arrangementet vårt fremmet ikke-tradisjonelle forhold og symboler, vokseninnhold for mindreårige, og generell gru og mørke» skrev organisatorene på det russiske sosiale mediet VK, tidligere kjent som VKontakte.

Arrangørene valgte å stenge messen selv om politiet ikke fant noe som brøt mot russisk lov.

Selv om serien retter seg mot barn og fokuserer på magien ved vennskap, har «My little Pony» også tidligere skapt bekymring i Russland, skriver nyhetsbyrået.

Den russiske filmdatabasen Kinopoisk satte aldersgrensen på den animerte serien til «18+» i desember i fjor.