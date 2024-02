Nytt uvær på vei

Bergensbanen er stengt til i kveld, og et nytt uvær skal avløse det forrige over store deler av landet. Regnet skal pøse ned på Vestlandet i dag før det beveger seg nordover.

Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og sørlige Troms blir verst rammet. Mye nedbør, varmegrader og vind gjør at faren for snø-, sørpe- og jordskred øker.

Helseministeren besøker Tromsø

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal besøke UNN i Tromsø og de nåværende lokalene som huser tilbud som skal legges til nye Åsgård.

Hun skal også ha møte med ledelsen og tillitsvalgte på UNN.

I går skulle hun vært i Hammerfest, men flyet ble innstilt. Reisen i Nord-Norge skjer i forbindelse med den vanskelige prosessen som pågår i Helse nord.

Ny plan for strøm og nett

NHO og LO lanserer en nasjonal tiltaksplan for å øke kraft- og nettilgangen her i landet. De har kartlagt kraftetterspørselen i alle regionene som er en del av trepartssamarbeidet Kraftløftet.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, NHO-direktøren Ole Erik Almlid og energiministeren Terje Aasland (Ap) kommer. Det gjør også miljøbevegelsen, bedrifter og stortingspolitikerne.

Kjennelse i Russland/Ukraina-sak

I ettermiddag skal Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) avgjøre om FN-domstolen kan behandle en Ukraina-sak.

Landet anklager Russland for feilaktig å ha anvendt Folkemordkonvensjonen for å rettferdiggjøre invasjonen i februar 2022. Avgjørelsen er ventet klokka 15.

Stortingsmelding om Ukraina-støtten

Stortingsmeldingen om Nansen-programmet legges fram, og statsminister Jonas Gahr Støre innleder. I tillegg til flere statsråder kommer aktører som arbeider med Ukraina, som forsvarssektoren, næringslivet, sivilsamfunnet og akademia.

Nansen-programmet for Ukraina er et norsk, statlig femårig støtteprogram til Ukraina som følge av Russlands invasjon i 2022. Støtteprogrammet ble i utgangspunktet vedtatt å gjelde fra 2023 til 2027, og det ble satt av 75 milliarder kroner over disse fem årene.

Apple lanserer AR/VR-briller

Apples Vision Pro, selskapets første AR/VR-briller med kamera, bevegelsessensorer, skjermer og høyttalere, kommer på markedet. I første omgang slippes de bare i USA, og prisen skal være på nesten 3.500 – dollar!

Ny nettsjakk-sesong

Ny sesong av onlineserien Champions Chess Tour med Magnus Carlsen. Den første turneringen på touren går over åtte dager. Turneringen er åpen for alle stormestre, og Carlsen og Maxime Vachier-Lagrave er forhåndskvalifisert.

Hovland i PGA-turnering

Viktor Hovland tar fatt på andre dag i PGA-turneringen i Pebble Beach i California. Også i dag spiller han med amerikaneren Patrick Cantlay. De to har spilt sammen også tidligere, og Hovland er vant med amerikanerens litt langsomme, omstendelige stil.